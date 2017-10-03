Facebook предоставил конгрессу данные о политической рекламе из России

Компания Facebook предоставила Конгрессу США данные о политически мотивированной рекламе, которую размещали пользователи из России по время выборов президента.

По сообщениям пресс-службы соцсети, подобную рекламу видело около10 млн человек.

Facebook ранее обнаружил около трех тысяч подобных объявлений. Часть из них рекламировала страницы, содержащие политические мемы или призывы выйти на протестные акции разной социальной направленности. Из них 44% были просмотрены до дня выборов, 56% — после.

Все объявления были нацелены на конкретные возрастные группы людей, объединенных одинаковыми интересами.

Сразу подобные объявления отследить невозможно в силу массовости явления, тем более что правила Facebook они не нарушали. Многие объявления были оплачены в рублях, однако только этот факт не может быть признан решающим, так как в российской валюте расплачиваются многие пользователи соцсети.

Вице-президент компании Эллиот Шраге заявил, что если бы подобную рекламу давали американцы, их посты также удалялись за нарушение политики Facebook. Он также подчеркнул, что было бы ошибкой лишать людей права высказываться по тем или иным вопросам. ЮНИСЕФ или религиозные организации зависят от способности общаться со своими последователями по всему миру. Право высказываться по всем мировым проблемам является важным принципом.