Минобороны признало многие ресурсы ВМФ безнадежно устаревшими

Российское министерство обороны подготовило доклад «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году», в котором эксперты оборонного ведомства оценили состояние военно-морского флота страны как удовлетворительное.

В частности, отмечен ряд положительных моментов в ВМФ, — поддержание технической готовности уже имеющихся кораблей и появление пяти новых (подлодок «Великий Новгород» и «Колпино», фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также морского тральщика «Обухов»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Отрицательным моментом, по оценке авторов доклада, является навигационно-гидрографическое обеспечение: 87% катеров уже превысили положенный срок службы, и их держат на плаву за счет модернизации.

Еще один минус, отмеченный в документе, — кризисное состояние «глобальных информационных систем» на службе флота. Дело в том, что новая техника на «вооружение» ВМФ не поступает, а старая не соответствует требованиям времени, и по документам ее пора списывать.

Источником проблемы эксперты Минобороны считают тихоокеанское и арктическое региональные управления, в распоряжении которых находятся гидроакустический комплекс «Северянин» и электромагнитная станция «Анаконда», неспособные прикрыть все необходимые направления, а пограничные ледоколы вообще отсутствуют. Также не хватает пограничных катеров и мореходных кораблей.

По оценке военных экспертов, в целом состояние флота соответствует текущему моменту, когда угроза нападения на РФ извне оценивается как маловероятная, особенно если говорить о «широкомасштабных военных действиях».