Кадыров похвалил Поклонскую за сохранение Отечества

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил в поддержку депутата Государственной думы Натальи Поклонской, поддержав ее в борьбе с кинопрокатом фильма Алексея Учителя «Матильда» — о романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«Я хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма "Матильда", и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — написал Кадыров в своем Telegram.

Глава Чечни напомнил, что петицию против выхода «Матильды» в российский кинопрокат подписали свыше 100 тыс. человек. По его словам, такая массовая поддержка запрета на показ картины свидетельствует о том, что Поклонская действительно защищает интересы общественности.

Она, как написал Кадыров, «руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота – Родину», и защищает интересы людей, которым «небезразлична родная история».

Закончил свой пост чеченский лидер немного запутанным рассуждением о том, что Николая II «расстреляли, потом канонизировали, правда, сначала за рубежом, а уже потом в России», и «благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество», поскольку «времена меняются, взгляды людей меняются, но Родина одна».

Напомним, «Матильда» выходит в широкий прокат 26 октября. Накануне стало известно, что екатеринбургский кинотеатр «Космос», который ранее пострадал от нападения психически неуравновешенного мужчины из числа противников картины, включил фильм Алексея Учителя в расписание своих сеансов — хотя после инцидента с тараном и поджогом руководство учреждения утверждало, что не собирается показывать «Матильду».