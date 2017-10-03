СМИ обнародовали кремлевский список кандидатов в губернаторы

Средствам массовой информации стал известен составленный Кремлем список отобранных для управленченского тренинга кандидатов в губернаторы. Кроме претендентов на посты глав регионов в нем значатся свыше 30 народных избранников, чиновников и сенаторов. Об этом сообщает РБК.

Всего на тренинг записаны 67 человек, из них 31 – представители Госдумы, правительства и Совета Федерации. Все они с 3 по 7 октября примут участие в сочинском образовательном тренинге «Программа развития кадрового управленческого резерва». Эти сведения подтвердил изданию один из его участников.

В списке, с которым ознакомились журналисты, значатся представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Помимо партийцев и сенаторов в Сочи приедут назначенные врио губернаторов Дмитрий Азаров, Глеб Никитин и Александр Цыбульский.

Высокопоставленных чиновников будут обучать «Новым методам управления в цифровом мире». Они прослушают курс лекций и подвергнутся личностно-профессиональной диагностике. Кроме того, запланированы «Парусная регата» и «Гонки на лодках-драконах» как командообразующие тренинги.

Перед будущими управленцами выступят руководитель администрации президента Андрей Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, а также помощник президента по экономическим вопроса Андрей Белоусов. Помимо этого запланированы лекции многих российских министров. Кроме того, перед слушателями выступят действующие губернаторы, главы банков и ведущие бизнесмены РФ.