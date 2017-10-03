СМИ прочли доклад ВАК с критикой диссертации Мединского

Эксперты совета Всероссийской аттестационной комиссии подготовили официальное заключение на докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского, на котором основывается рекомендация ВАК лишить его ученой степени, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст этого заключения.

Претензии начались с названия работы — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.», которое эксперты сочли странным, поскольку не считают объективность как таковую в восприятии одного государства из другого достижимой. Получается, что Мединский «исправляет» неточности в оценках России иностранцами, не понимая естественности этих неточностей.

Одним из принципиальных моментов, вызвавших вопросы у экспертов, стало утверждение автора работы о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности» (на основании этого тезиса, считают проанализировавшие работу Мединского специалисты, он проявил пристрастный подход в анализе текстов летописей и других источников). Кроме того, нарекания вызвала работа министра с переводами, а не оригиналами древнерусских текстов.

Эксперты полагают, что Мединский «не открыл ничего нового», поскольку тенденциозность иностранных авторов в отношении России перестала быть «секретом» еще в XIX веке и обсуждается до сих пор в достаточно широком кругу публикаций, не только научных.

При этом совет ВАК признал, что в целом диссертация Мединского имеет «несомненную актуальность», поскольку сопоставление сочинений иностранцев о жизни России в давние времена в некоторых параллелях вызывает большой интерес.