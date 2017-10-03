СМИ рассказали о подлоге в расследовании чеченских расстрелов

Уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой, которая заявила общественности о том, что лично видела якобы расстрелянных в Чечне Шамхана Юсупова и Махму Мускиева, показали их братьев, утверждает правозащитный центр «Мемориал».

Оба названных чеченца значились в «расстрельном списке», который опубликовала «Новая газета» в материале о массовом внесудебном расстреле, имевшем, по ее данным, место в Чечне. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Тем не менее на сайте чеченских властей висит официальное сообщение о том, что в ходе встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым омбудсмен лично встретилась с Юсуповым и Мускиевым.

«Удалось выяснить, что из этого списка два человека живы. Мне удалось с ними встретиться. Их привезли сюда в Грозный, я сверила все данные. Этих людей привезли из дома, они занимались домашними делами, были, конечно, недовольны, что их оторвали от дел, но, как говорится, истина дороже!», — говорится в сообщении на сайте правительства Чечни со ссылкой на слова Москальковой.

Однако в «Мемориале» утверждают, что омбудсмен попросту не смогла отличить привезенных к ней на встречу братьев Шамхана и Махмы — Мансура и Умара (или Абубакара) соответственно. На самом же деле, заявили правозащитники центра, родственники обоих пропавших до сих пор не располагают информацией об их местонахождении.