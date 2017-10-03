Минобороны вновь опровергло пленение российских военных в Сирии

В Министерстве обороны России прокомментировали опубликованное террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) видеозаявление о пленении российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

В силовом ведомстве отметили: «Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению». Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, подчеркнули в Минобороны.

Ранее ИГ распространило видеозапись, на которой якобы запечатлены двое российских военнослужащих, захваченных боевиками ИГ во время контранаступления группировки в районе поселка Эш-Шула.

Отметим, террористическая организация и ранее заявляла о пленении российских военнослужащих, а Минобороны РФ опровергало данные утверждения.