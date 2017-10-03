Глава Генштаба ВСУ взял на себя вину за пожар в Виннице

Виктор Муженко, возглавляющий Генштаб Вооруженных сил Украины, заявил, что несет личную ответственность за пожар на складах боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области. По его словам, другого выбора нет, поскольку сгоревшие склады являлись «объектом вооруженных сил».

«Я не хотел бы, чтобы все те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и обеспечении безопасности таких объектов в целом, были возложены только на меня лично и моих подчиненных», — добавил при этом Муженко, слова которого цитирует украинское издание «Новое время».

Глава Генштаба рассказал, что лично отдавал приказ о перевозке боеприпасов под Винницу со складов на востоке страны, и произошло это два года назад. По словам Муженко, «объект перевозок» был «очень большим».

Несколько дней назад об ответственности главы Генштаба ВСУ за пожар и взрывы на складах заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он также обвинил Муженко в аналогичной катастрофе, которая произошла в городе Балаклея Харьковской области в минувшем марте.

Напомним, в Калиновке пожар возник 26 сентября. Пострадали по меньшей мере два человека — это женщины, они вынуждены были обратиться за медицинской помощью с нетяжелыми травмами. Возгорание удалось ликвидировать только к утру 28 сентября, за это время взорвалось множество снарядов.

Президент Украины Петр Порошенко впоследствии заявил, что ущерб от пожара достиг 800 млн долларов — речь идет о потере 32 тыс. тонн снарядов (это на 8 тонн больше, чем украинская армия истратила за три года боевых действий в Донбассе).