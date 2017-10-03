В Госдуме примут решение о длительности новогодних каникул

В текущую осеннюю сессию Госдума РФ рассмотрит предложение КПРФ о сокращении новогодних каникул. Об этом сообщает РБК.

В проект предлагается сделать нерабочими днями 31 декабря и 1, 2, 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит предложение объявить праздничными днями 18 марта и 7 октября, день присоединения Крыма и день Октябрьской революции соответственно.

Сокращение каникул на два дня депутаты КПРФ объяснили заботой о россиянах, которые в начале нового года остаются без зарплаты.

Источник издания утверждает, что объявление нерабочим днем 7 октября связано с приближающимся столетием революции. Председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что предложение коммунистов вряд ли получит поддержку.