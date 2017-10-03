Минэнерго озвучило себестоимость нефтедобычи в России

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин в рамках Российской энергетической недели назвал себестоимость нефтедобычи нефти в России, сообщает РИА Новости.

Себестоимость барреля нефти составляет 3-8 долларов, что, по мнению замминистра, довольно низкий показатель.

Инюцин также сообщил, что Россия является одной из самых конкурентоспособных стран в мире: в 2016 году она сохранила ведущие позиции по поставкам природного газа и вновь заняла первое место по экспорту нефти. Ограничивает возможности РФ только техническое отставание.

Замминистра заявил, что исправить ситуацию поможет импортозамещение, а также наращивание сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона, не присоединившимися к антироссийским санкциям.