Песков опроверг слухи о давлении на Поклонскую из-за «Матильды»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал глупостями домыслы о предложении депутату Наталье Поклонской сдать мандат, если она не прекратит кампанию против режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда». Об этом он рассказал «Дождю».

Ранее об этом писали некоторые российские СМИ. Их источники утверждали, что с Поклонской в Госдуме проводят беседы, в ходе которых настоятельно рекомендуют свернуть кампанию против «Матильды». В противном случае депутату якобы было предложено добровольно сдать мандат и покинуть «Единую Россию». Инсайдеры утверждают, что в отношении Поклонской руководство администрации президента и Госдумы на удивление единодушно.

28 сентября депутаты посмотрели «Матильду» на закрытом показе. Представители «Единой России» и «Справедливой России» подготовили заявление, в котором отмечают отсутствие нарушений, о которых говорит Поклонская.