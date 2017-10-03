Песков озвучил позицию Кремля по лишению Мединского звания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идет всего лишь о рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая еще будет обсуждаться. Он назвал это решение промежуточным, пишет РИА Новости.

В любом случае, по мнению Пескова, эта тема администрации президента не касается, тем более рекомендации лишить Мединского ученой степени не могут стать поводом для системных преобразований.

Напомним, 2 октября комиссия ВАК предложила лишить главу Минкульта ученого звания вопреки решению диссертационного совета. Комиссия сочла диссертацию неоригинальной и основанной на ненаучной методологии.

Сам Владимир Мединский комментировать решение ВАК отказался.

3 октября глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что рассмотрение вопроса о его диссертации произойдет через две-три недели. Она также отметила, что Мединский в своей работе представил «полемическую историю, которая должна быть».