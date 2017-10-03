Кремль прокомментировал арест Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова оппозиционера Алексея Навального, назвавшего свой арест «подарком Путину на юбилей». Об этом сообщает РБК.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что митинги и публичные призывы, а также люди, к ним призывающие, преследуются по закону.

20 суток ареста. Старик Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил себя порадовать к юбилею небольшим подарком. Так спокойнее. — Alexey Navalny (@navalny) 2 октября 2017 г.

2 октября Симоновский суд Москвы постановил арестовать Навального на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». Он был арестован в подъезде собственного дома, когда собирался выехать на митинг в Нижнем Новгороде.

Навальный сообщил, что в этот раз его арестовали за согласованный митинг. Однако мэрия Нижнего Новгорода отменила ранее данное разрешение именно из-за участившихся призывов к несанкционированным собраниям.

Речь идет о митинге на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Он был не согласован властями, и Навальный пригрозил вывести своих последователей на Дворцовую площадь.

7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет.