Умер Том Петти

Карла Сакс, пресс-секретарь 66-летнего рок-музыканта Тома Петти, подтвердила Associated Press информацию о его смерти.

2 октября врачи медицинского центра UCLA в Лос-Анджелесе констатировали остановку сердца Петти после перенесенного в ночь того же дня инфаркта.

Недавно Том Петти и его группа Heartbreakers завершили концертный тур в честь 40-летия коллектива. Петти ранее говорил, что этот тур станет для него последним: рок-музыкант хотел быть рядом с внучкой и не желал «тратить время на дорогу».

Эрик Клэптон написал в заявлении, что шокирован и опечален известием об уходе Тома. Он подчеркнул, что Пэтти является огромной частью музыкальной истории и такого как он уже не будет.

Рок-музыкант стал известен в 70-х годах прошлого века, за все существование его группы было продано свыше 80 млн экземпляров пластинок.