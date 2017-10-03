Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по физике 2017 года. Награда досталась Райнеру Вайссу, Барри Бэришу и Кипу Торну за исследование гравитационных волн, сообщается на сайте нобелевского комитета.

Комитет отметил выдающийся вклад ученых в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн. LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) — это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. Проект объединяет свыше тысячи ученых из более чем 20 стран мира.

Общий размер премии составит в этом году 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов США).

Накануне, 2 октября, стали известны лауреаты премии по физиологии и медицине. Американцы Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг удостоились награды за открытие молекулярных механизмов, которые отвечают за суточные биоритмы.

4 октября нобелевский комитет назовет лауреатов премии 2017 года по химии. 5 октября станет известен обладатель награды по литературе. 6 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира. Наконец, 9 октября будет назван обладатель премии по экономике, учрежденной Банком Швеции в память Альфреда Нобеля.