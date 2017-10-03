В Думе обсудят коллективное чтение молитв перед заседаниями

Глава комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что намерена провести с членами комитета обсуждение возможного изменения в регламент по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп, сообщает РИА Новости.

Савастьянова отметила, что необходимо понять, «есть ли предмет для обсуждения», и пояснила: «У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий».

Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по окончании которого участники хором читали молитвы.