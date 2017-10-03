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03 октября 2017, 13:09
биология вирусы генетика эволюция

Предки людей поедали парантропов Бойса и подхватили герпес

Реконструкция парантропа Бойса
Реконструкция парантропа Бойса
Cicero Moraes/Wikimedia Commons

Вирусолог Шарлотта Хоулдрофт из Кембриджского университета и ее коллеги полагают, что вирус герпеса HSV2, вызывающий генитальный герпес, был передан предкам современных людей парантропом Бойса (Paranthropus boisei) – представителем семейства гоминид, обитавшим в Восточной Африке от 2,5 до 1 млн. лет назад.

Известны два типа так называемого простого герпеса человека (Herpes simplex virus), оба они относятся к роду Simplexvirus. Но вирус первого типа (HSV-1) вызывает преимущественно оральный герпес, а второго (HSV-2) – генитальный. Генетические исследования показывали, что люди унаследовали вирус HSV-1 еще от общего предка с шимпанзе, то есть не менее семи миллионов лет назад. Вирус HSV-2 появился у людей позднее, сумев перейти к ним от обезьян через посредство какого-то другого вида гоминид.

Исследователи из Кембриджского университета и Университета Оксфорд Брукс полагают, что определили виновника – парантропа Бойса, представителя древнего рода, близкого к австралопитекам. Именно он обитал в нужном месте и в нужное время. Афарские австралопитеки (Australopithecus afarensis) были генетически достаточно близки к шимпанзе, чтобы получить от них вирус HSV-2, но, как утверждают авторы работы, дальнейшая передача его людям от австралопитеков была невозможна из-за географической изоляции.

Парантроп, по мнению исследователей, мог заразиться вирусом HSV-2 от древних шимпанзе. А затем вирус был передан от парантропа нашим предкам – Homo erectus. В обоих случаях заражение происходило при потреблении мяса, только парантропы ели древних шимпанзе, а эректусы – парантропов. Исследователи добавляют, что Homo erectus как носители вируса HSV-1 были некоторое время невосприимчивы к вирусу HSV-2, пока тот не адаптировался к другой «экологической нише» на слизистых оболочках – области половых органов.

Исследование опубликовано в журнале Virus Evolution.

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