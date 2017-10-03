Юный ихтиозавр 200 миллионов лет назад закусил кальмаром

Палеонтологи из Великобритании обнаружили окаменевшие останки самого маленького ихтиозавра (Ichthyosaurus communis), когда-либо попадавшегося в руки ученых. Главным сюрпризом для них стало то, что в желудке этого ихтиозавра сохранились остатки его последней трапезы – головоногого моллюска.

Науке известны сотни окаменевших останков Ichthyosaurus communis. Длина этих животных, обитавших в морях раннего юрского периода, доходила до двух метров. Нынешний экземпляр длиной всего 70 сантиметров, следовательно, это очень юный, фактически недавно родившийся ихтиозавр (ихтиозавры были живородящими рептилиями). Таких в руки палеонтологов ранее попадалось всего несколько штук, к тому же, в отличие от нынешнего экземпляра, они сохранились лишь частично.

Юный ихтиозавр находится в коллекции Геологического музея имени Лапуорта Бирмингемского университета. Палеонтолог из Кембриджа Найджел Ларкин (Nigel Larkin) закончил очистку окаменелости в 2016 году. Видовая принадлежность была определена на основании особенностей строения черепа. Ян Бумер (Ian Boomer, Бирмингемский университет) и Филипп Коупстейк (Philip Copestake, Merlin Energy, Resources Ltd) изучили образцы камня в поисках микроскопических окаменелостей. Основываясь на найденных микрофоссилиях, они определили, что возраст образцов – 196 – 199 миллионов лет.

Палеонтолог из Университета Манчестера и специалист по ихтиозаврам Дин Ломакс рассказывает: «Удивительно думать, что мы знаем, кого ело в последний раз существо, жившее почти 200 миллионов лет назад. Мы обнаружили много крошечных крючкообразных структур, сохранившихся между ребрами ихтиозавра. Они доисторического кальмара. Итак, мы знаем, что последняя добыча этого животного перед смертью была кальмаром». Хитиновые крючки встречаются на щупальцах и современных головоногих моллюсков.

Недавно исследование окаменевших образцов рода Stenopterygius, который вместе с родом входит в отряд ихтиозавров (Ichthyosauria), показало, что юные представители этого рода питались исключительно рыбой, так что, возможно, удалось обнаружить различие в питании молоди двух родственных животных.