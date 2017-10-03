Путин поделился своим видением реформы ООН

Российский лидер Владимир Путин в ходе состоявшейся сегодня церемонии вручения верительных грамот послами 20 различных государств сделал заявление по поводу программы реформирования Организации объединенных наций (ООН).

По словам президента РФ, само по себе преобразование структуры ООН для повышения ее эффективности и снижения бюрократической составляющей целесообразно и даже необходимо, сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин отметил необходимость адаптировать организацию к требованиям и особенностям современности.

«Россия привержена задаче повышения эффективности Организации объединенных наций. Поддерживаем целесообразность ее реформирования, адаптации к требованиям сегодняшнего дня», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что никакие качественные изменения не должны производиться без тщательного продумывания и без учета мнений абсолютно всех участников ООН.

Напомним, свою программу реформирования организации на недавно состоявшейся Генассамблее ООН в Нью-Йорке предложил лидерам стран-членов объединения президент США Дональд Трамп. Ключевое требование, выдвинутое им к преобразованиям, — это переход на равные взносы от всех участников ООН (на данный момент они рассчитываются по пропорциональной системе и сильно варьируются, причем Штаты платят существенно больше других стран).

О своем намерении существенно сократить финансирование организации заявила и Великобритания — в качестве ультиматума на случай, если реформы не будут осуществлены оперативно.