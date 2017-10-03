Путин прокомментировал референдум в Каталонии

Президент России Владимир Путин, принимая в Кремле верительные грамоты послов иностранных государств, прокомментировал ситуацию в Испании, сообщает RT.

Напомним, 1 октября в автономном сообществе Каталонии прошел референдум по вопросу независимости от Испании. Подавляющее большинство участников плебисцита высказались за суверенитет. При этом власти Испании попытались сорвать референдум: в Каталонию были направлены полицейские и Гражданская гвардия, которые блокировали избирательные участки и разгоняли собравшиеся у них очереди, в том числе с применением резиновых пуль и слезоточивого газа.

Владимир Путин назвал ситуацию в Испании внутренним делом страны, однако отметил: «Не скрою, мы очень переживаем за Испанию».

Российский лидер также выразил надежду, что «кризис будет преодолен».