Путин принял верительные грамоты послов 20 государств

3 октября президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты у послов 20 государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в приветственной речи напомнил представителям государств, что ситуация в мире становится все сложнее из-за растущего числа вызовов и угроз. Путин подчеркнул, что гарантом стабильности и предсказуемости является ООН.

Сегодня в общем числе дипломатов был принят новый посол США в России Джон Хантсман. Он прибыл в Москву 2 октября вместе с супругой.

В тот же день он вручил копии верительных грамот заместителю министра внутренних дел РФ Сергею Рябкову.