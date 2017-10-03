Путин не увидел ничего страшного в срыве сроков подготовки к ЧМ-2018

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал опоздание, допущенное в подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ в следующем году. По словам президента, в срыве запланированных сроков «ничего такого страшного нет», передает ТАСС.

При этом глава государства предупредил, что пока в процессе подготовки «точка не поставлена», расслабляться нельзя, и хотя нынешние конкретные опоздания «не носят критического характера», в целом «отставания по графикам программ подготовки к мировому первенству недопустимы».

Глава российского министерства спорта Павел Колобков заверил президента, что все стадионы, которым предстоит принимать матчи Мундиаля, будут сданы четко в поставленные сроки. Министр уточнил, что в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Калининграде работы уже «в высокой степени готовности», а в Саранске, Волгограде и Нижнем Новгороде — «в строительной готовности».

Напомним, в общей сложности ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи турнира состоятся в период с 14 июня по 15 июля.