Вместо Гнойного и Оксимирона Генпрокуратура проверит депутатов

Генеральная прокуратура РФ изучит материалы с рэп-баттла между депутатами законодательного собрания Санкт-Петербурга Андреем Анохиным и Максимом Резником на предмет экстремизма. Об этом написал в Facebook сам Анохин: по его словам, прокуроры неправильно истолковали его же собственное обращение.

Дело в том, что депутат ЗакСа ранее просил ГП проверить куда более резонансный образчик рэп-баттла, чем их поединок с Резником, — встречу рэперов Оксимирона (Oxxxymiron) и Гнойного. Ее видеоверсия побила рекорд по интенсивности просмотра на YouTube, была размещена многими СМИ и расценена Роскомнадзором как нарушение закона о средствах массовой информации из-за присутствия нецензурной лексики.

Невероятная популярность этого рэп-баттла навела депутатов на мысль о том, что они могли бы использовать новаторский формат для реализации своей политической активности. Первое состязание — как раз между Анохиным и Резником — запланировано на 5 октября.

В преддверии этого знаменательного события первый из предполагаемых участников обратился в Генпрокуратуру, чтобы та проверила рэп-баттл Оксимирона с Гнойным и на его основе выработала некие правила или требования к мероприятиям подобного рода. Тем самым Анохин попытался предотвратить возможные нарушения со своей стороны и у его соперника Резника. Однако прокуроры решили проверить не рэперов, а самих депутатов по факту.

Соответственно материалы рэп-баттла, который состоится послезавтра, будут направлены на проверку в Генпрокуратуру, которая по итогу вынесет свое заключение.