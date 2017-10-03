Власти Москвы расширили список домов по программе реновации

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о включении в программу реновации дополнительных 37 домов. Одиннадцать из них расположены в Центральном административном округе, пишет РБК.

Чиновник сообщил, что жители этих домов провели 1 июля общее собрание, но не успели подать протоколы к дате утверждения программы. Он также рассказал, что жители четырех уже включенных в программу домов решили из нее выйти.

Собрания жильцов из еще 22 домов были проведены с нарушениями, поэтому их протоколы на засчитываются. Всего в программу реновации включены 5177 домов.

26 сентября правительство Москвы утвердило 210 площадок, на которых буде построено жилье для 119,5 тысяч человек. Сергей Левкин также сообщил, что еще 100 площадок будет утверждено позже.