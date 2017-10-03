К концу октября карту «Тройка» заменят кольцом на палец

К концу месяца москвичам могут предложить необычное украшение с практичной функцией — кольцо на палец для бесконтактной оплаты с функциями карты «Тройка», передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу совета директоров компании PayRing Сергея Лазарева.

По его словам, пока объем партии колец не определен, но производство налажено таким образом, что если спрос на новинку окажется высоким, его всегда можно будет удовлетворить, увеличив объемы поставок.

Компания, о которой идет речь, официально сотрудничает с Московским метрополитеном. Лазарев утверждает, что их изделие будет первым в мире кольцом с интегрированной системой бесконтактной оплаты проезда.

Эта система будет работать в рамках программы транспортной карты «Тройка» — и на всех видах транспорта, где она действует (метро, Московское центральное кольцо, наземный транспорт).

Кольцо имеет номер и специальный идентификационный код, по которым можно производить оплату транспортных услуг и онлайн, а не только в специальных бесконтактных терминалах.