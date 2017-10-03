Ликсутов обещал не уменьшать дорожные знаки на магистралях

Глава московского транспортного департамента Максим Ликсутов заверил, что в российской столице из соображений безопасности не будут устанавливать на магистралях дорожные знаки уменьшенного размера, передает РИА Новости.

По его словам, водитель может ошибочно истолковать значение знака, к которому приближается на скорости около 70-80 км/час, — или вообще его не заметить. «За этим внимательно следит ГИБДД», — подчеркнул чиновник.

Тем самым Ликсутов опроверг свое же собственное августовское заявление по поводу того, что уменьшенные дорожные знаки нового образца будут устанавливаться по всей стране — причем именно с учетом уже наработанной практики в Москве и Санкт-Петербурге.

В рамках проекта оптимизации также предусмотрено сокращения количества вспомогательных знаков, которые указывают на парковку и содержат другую дополнительную информацию.

Напомним, большинство уменьшенных дорожных знаков имеют размер 40 см и 50 см (они равносторонние), но некоторые из них увеличены — например «Парковка» и «Остановка запрещена» (70 см), а также информационные таблички (70х35 см).

Необходимость уменьшения дорожных знаков Ликсутов обосновал следованием положительно зарекомендовавшему себя европейскому примеру, где подобную меру применяют в зонах отсутствия интенсивного высокоскоростного движения — там большой знак попросту не нужен.

Глава транспортного департамента Москвы заверил, что на безопасность движения уменьшение размера дорожных знаков никак не влияет, поскольку их заметность не снижается — а для города, между тем, уменьшаются расходы на само изготовление знаков и их уборку.