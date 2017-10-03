Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в Государственную миграционную службу Украины запрос о предоставлении ему дополнительной защиты в стране. Его адвокат Маркиян Галабала пояснил «Украинским новостям», что речь идет о политическом убежище.

Ведомство на его запрос пока не ответило, хотя решение должно быть принято в течение суток. Но из-за поданного прощения экстрадировать Миахила Саакашвили власти не могут, заявил адвокат.

22 сентября Саакашвили был оштрафован Мостисским районным судом на 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы.

Силой прорвавшись через польскую границу на Украину, Михаил Саакашвили заявил о начале турне по городам страны.

Генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что политик не будет арестован или выдворен из страны до тех пор, пока у него «есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал».