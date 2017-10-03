Роспотребнадзор счел спиннеры безопасными для психики детей‍

Спиннеры не влияют на психику детей, но потенциально опасны из-за мелких деталей. О результатах экспертизы Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

Эксперты ведомства утверждают, что популярная игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств, но советуют проверять ее на наличие сломанных частей. Кроме того, светящимися или оснащенными батарейками спиннерами детям дошкольного возраста лучше играть в присутствии взрослых. Таким образом можно будет предотвратить попадание мелких или сломавшихся деталей в носовые ходы.

Подобные рекомендации после проверки спиннеров дала американская комиссия по безопасности потребительских товаров.

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что спиннеры все еще недостаточно изучены, чрезмерное увлечение ими может привести к деформации психики.

В июле Роспотребнадзор уже предупреждал об опасности мелких деталей и рекомендовал не покупать спиннеры с рук.

В июле телеканал «Россия 24» попытался увязать моду на спиннеры с антикоррупционными настроениями и финансированием оппозиции.