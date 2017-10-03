«Просветительскую» ТЭФИ выиграла «Военная тайна» о плоской Земле

В номинации «Просветительская программа» на премии ТЭФИ-2017 победила телепередача «Военная тайна», которая транслируется на телеканале РЕН. Награда присуждена конкретному выпуску, посвященному теории о том, что Земля на самом деле плоская, пишет «Медуза».

Ведущего «Военной тайны» Игоря Прокопенко раньше не раз критиковали за распространение через программу лженаучных теорий, а в течение последних нескольких лет — еще и в антизападной и антиукраинской пропаганде.

В частности, 30 сентября в эфир РЕН вышла «Военная тайна» со следующими сюжетами: «Западные СМИ уверяют, что тайфун "Харви" — дело рук российских хакеров. Какие "доказательства" они сфабриковали на этот раз?», «Спорт — рычаг для унижения неугодных стран. Кто заставил Международный олимпийский комитет не пускать на Олимпиаду наших спортсменов?» и «Почему западная элита больше не боится ядерной войны? И какую участь готовит России?»

В разделе этой программы на сайте телеканала указано, что ее ведущий Прокопенко является шестикратным лауреатом ТЭФИ. Сама передача выходит в эфир РЕН с осени 1998 года и, соответственно, в будущем году отметит 20-летний юбилей. Поначалу она действительно была посвящена военной технике и интересным страницам истории. Помимо нее Прокопенко также ведет передачу «Самые шокирующие гипотезы».

Помимо «Военной тайны» от 25 сентября на «просветительскую» номинацию ТЭФИ в нынешнем году были выдвинуты «Большая опера» (Россия-Культура) и «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым (НТВ).