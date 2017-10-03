Нобелевскую премию впервые получил голливудский продюсер

Кип Торн – один из лауреатов Нобелевской премии по физике в 2017 году – выступил в качестве продюсера при съемках фантастической ленты «Интерстеллар». На это обратил внимание РБК.

Напомним, нобелевский комитет отметил высокой наградой достижения Райнера Вайсса, Барри Бэриша и Кипа Торна в исследовании гравитационных волн.

Кип Торн сотрудничал с голливудским режиссером Кристофером Ноланом, который снял «Интерстеллар». Отмечается, что ученый еще несколько лет назад обсуждал со Стивеном Спилбергом создание фильма, в основу которого легли бы современные физические теории. Нолан, сменивший Спилберга в проекте, предложил Торну посты научного консультанта и исполнительного продюсера.

Ученый давал консультации создателям визуальных эффектов в фильме. Отметим, именно за визуальные эффекты «Интерстеллар» получил свой единственный «Оскар».