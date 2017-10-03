Адвокат Улюкаева обвинил прокурора в «умножении» квартир экс-министра

В Замоскворецком суде по делу о взяточничестве, в котором обвиняют бывшего главу российского министерства экономического развития Алексея Улюкаева, прокурор зачитал список имущества обвиняемого, передает РИА Новости.

В частности, там фигурируют четыре московских квартиры — две двухкомнатные (на Воскресенской улице и Малой Лубянке), одна четырехкомнатная (на Малой Бронной) и одна пятикомнатная (на улице Улофа Пальме).

Кроме того, прокурор упомянул загородный дом в Раменском районе Московской области с земельным участком, еще один дом с землями сельхозназначения на Смоленщине, а также третий дом с участком в Ялте.

В материалах, обнародованных прокурором, также значится депозит в Сбербанке (по этому пункту обвинитель приложил выписки и список операций) и счета некоторых родственников бывшего министра (про них были зачитаны только «заголовки документов», без упоминания сумм на счетах).

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев отметил, что обнародованные в суде прокурором сведения — не что иное, как «просто выписка из Росреестра», в которой указаны некоторые позиции, на данный момент уже не принадлежащие экс-министру.

«Некоторое имущество прокурор зачитал по два раза, одну из квартир — пять раз», — утверждает защитник Улюкаева. Он подчеркнул, что представитель обвинения не датировал ни одну выписку из тех, которые читал на слушании.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития РФ обвиняют в получении взятки размером в 2 млн долларов, он не признает свою вину.