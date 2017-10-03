Минздрав передумал штрафовать родителей за нежелание прививать детей

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила ТАСС, что ее ведомство отказалось от идеи наказывать родителей за отказ от прививок. Она заявила, что Минздрав планирует усилить разъяснительную работу.

Ранее ведомство вместе с Фондом социального страхования рассматривало возможность введения штрафов за отказ от вакцинации без медицинских показаний. Предполагалось также изменить оплату больничных листов родителям.

Скворцова подтвердила, что подобные меры принимаются в некоторых странах мира. Однако министр заявила, что «любые запретительные меры должны всегда уступать мерам разъяснительным». Глава Минздрава сообщила о настрое на терпеливую работу и психологически выверенные приемы для разных групп населения.

В сентябре против наказаний родителям высказалась детский уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она заявила, что в конечном итоге пострадают дети. По мнению Кузнецовой, карательные меры приведут к отсутствию должного ухода и увеличению количества граждан, занимающихся самолечением.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в результате которого выяснилось, что 54% респондентов, имеющих взрослых детей и внуков, уверены в необходимости прививок. Против вакцинации высказались 5% участников опроса. Среди сторонников прививок 90% составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет, 18% противников вакцинации – люди в возрасте 35-44 лет.