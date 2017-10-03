Путин выбрал и.о. главы Дагестана из фракции «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющего обязанности президента Дагестана — вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. Его преемником вплоть до официального назначения нового главы республики (на постоянной основе) станет Владимир Васильев — глава думской фракции «Единой России».

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», — говорится в президентском указе.

Васильев является заслуженным юристом РФ, кандидатом юридических наук, в прошлом служил в милиции в чине генерал-полковника, занимал посты главного инспектора Главной инспекции штаба МВД России, замначальника штаба, первого заместителя начальника ГУВД Москвы, первого заместителя министра внутренних дел, начальника ГУ по организованной преступности МВД РФ, заместителя секретаря Совбеза России, заместителя главы МВД. Сейчас находится в отставке.

Фракцию ЕР в Государственной думе Васильев возглавил пять лет назад, а в саму нижнюю палату в качестве депутата был впервые избран десять лет назад по региональному списку партии (от Тверской области). В ноябре 2012 года был избран вице-спикером ГД.