Васильева назвала срок решения вопроса об ученой степени Мединского

Глава российского министерства образования и науки Ольга Васильева прокомментировала публикации СМИ по материалам экспертной оценки совета ВАК в отношении докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, передает РИА Новости.

По ее словам, никакого решения по поводу его ученой степени пока не принято. Кроме того, Васильева сообщила, что вопрос об этом будет рассматриваться президиумом Всероссийской аттестационной комиссии «через две-три недели».

Министр образования напомнила, что ранее диссертацию Мединского уже оценивали два диссертационных совета различных российских вузов, оба вынесли по ней положительные решения, признав научно обоснованной, актуальной и лишенной плагиата.

«Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — подытожила Васильева, отказавшись ответить на вопрос журналистов о своем личном отношении к диссертации главы Минкульта.

Напомним, накануне экспертный совет ВАК выдал заключение, на основании которого предложил лишить Мединского докторской степени, определив его диссертацию как неоригинальную и основанную на ненаучной методологии.

Как сообщал «Полит.Ру», претензии экспертов касаются основополагающего тезиса, из которого исходит автор работы: по их мнению, Мединский зря исправляет неточности в оценках России иностранцами и использует применительно к ним термин «объективность», поскольку объективным такое восприятие не может быть в принципе.

Кроме того, эксперты раскритиковали использование автором диссертации переводов источников, а не оригиналов — включая летописи.