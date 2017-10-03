Участнику убийства дагестанского полицейского дали 24 года строгого режима

Артура Бекболатова — фигуранта дела об убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова 10 июля 2016 года — признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Приговор выносился по статьям УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208), бандитизме (ст. 209), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317), умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167), незаконном завладении автомобилем (ст. 166), прохождении обучения в целях совершить теракт (ст. 205.3) и незаконном обороте оружия (ст. 222).

Непосредственный исполнитель убийства полицейского был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор Азизу Джамалутдинову вынесли 16 августа.

Напомним, Нурбагандов был захвачен боевиками, которые снимали его на видео и требовали, чтобы тот под запись призвал своих коллег-полицейских уволиться из правоохранительных органов. Страж порядка отказался, сказав в камеру ставшую впоследствии знаменитой фразу — «Работайте, братья!»

Посмертно, в сентябре 2016 года, Нурбагандову было присвоено звание Героя России в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.