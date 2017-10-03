Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил CNN, что число жертв стрельбы увеличилось до 59 человек, а раненых — до 527 человек. Он отметил, что эти данные не окончательные.

Напомним, 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay расстрелял участников кантри-фестиваля Route 91. Сообщалось, что в его номере полицейские обнаружили 42 единицы огнестрельного оружия, а в его доме в Меските еще 23 единицы.

Когда спецназовцы ворвались в номер, Пэддок был уже мертв. Предполагается, что он покончил с собой. По некоторым данным, Пэддок был сыном серийного грабителя банков, значившегося в списке наиболее разыскиваемых преступников ФБР.

Ответственность за бойню взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Однако ФБР заявило, что не нашло связей между Пэддоком и ИГ.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, родным и близким погибших, и заявил, что преступление потрясает своей жестокостью.