Террористы ИГ показали видео с «пленными русскими»

На подконтрольном запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» сайте Amaq News Agency был продемонстрирован видеосюжет с якобы взятыми в плен «российскими солдатами» — в качестве подтверждения самого факта их пленения, передает РБК.

В пояснении к видеоролику, по данным СМИ, говорится, что двое фигурирующих в нем мужчин являются военнослужащими из РФ, взятыми в плен в провинции Дейр-эз-Зор. Они сами подтверждают это на камеру.

Один из героев ролика представился как Заболотный Роман Васильевич 1979 года рождения. Он назвался уроженцем Ростовской области и рассказал, что попал в плен при контрнаступлении террористов в районе населенного пункта Эш-Шула.

Этот же мужчина называет имя второго человека, который находится в кадре. По его словам, это уроженец Домодедовского района Московской области Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения.

Отметим, что ранее «Исламское государство» утверждало, что его боевикам удалось захватить в плен двух российских военных, а третьего — убить. Сообщение было распространено организацией SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

Портал «Аль-Масдар Аль-Араби» со ссылкой на собственные источники писал, что военные попали в плен при неожиданном контрнаступлении боевиков вблизи шоссе, связывающего Дейр-эз-Зор и город Суха.