В «Аэрофлоте» неофициально сообщили о приостановке спонсорства «Вим-Авиа»

«Аэрофлот», ранее согласившийся на выделение до 1,8 млрд рублей для перевозки пассажиров «Вим-Авиа», приостанавливает финансирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Аэрофлоте».

По его словам, это произошло из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько утвердить и сверить платежи.

«"Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с отказом главы Росавиации по подписанию и сверке наших платежей», — сказал собеседник агентства.

Ранее правительство России сообщало, что «Аэрофлот» выделит средства для «Вим-Авиа» по письменному указанию Росавиации. Компенсировать их компания сможет за счет взаиморасчетов с отраслью.