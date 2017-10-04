«Альфа-групп» откроет digital-банк

Консорциум «Альфа-Групп», в который входят Альфа-банк, а также ряд других крупных активов, работает над созданием своего онлайн-банка, сообщили источники «Ведомостей».

По данным издания, основным направлением работы нового банка будет дистанционное обслуживание клиентов. А поиски главы кредитной организации находятся в завершающей стадии.

По словам близкого к «Альфа-групп» источника, новый digital-банк задумывается как конкурент для Альфа-банка. У него будет своя клиентская база.

«Такая модель не подойдет всем клиентам Альфа-банка, но часть людей будет переходить на дистанционное обслуживание, и группа хочет, чтобы у нее было что им предложить», — заявил собеседник издания.