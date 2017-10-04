Российским контрактникам запретят «светиться» в интернете

С 2018 года российским военным будет запрещено публиковать в интернете фотографии, указывающие на геолокацию и их ведомственную принадлежность. Соответствующий законопроект Минобороны России выложило для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснении к документу сказано, что его целью является «распространение на всех военнослужащих ограничений, аналогичных тем, что определены для служащих органов безопасности и органов государственной охраны».

Если закон будет принят, что военнослужащие не смогут размещать данные, позволяющие определить их ведомственную принадлежность, а также информацию о своей службе либо службе товарищей, «о деятельности воинских частей, организаций и подразделений».

Предполагается, что законопроект вступит в силу в январе 2018 года.