Прилетевший в Россию президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил на Российской энергетической неделе. Он пообещал выполнить все долговые обязательства своей страны, пишет «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что этому не помешают чинимые правительством США препятствия. Мадуро отметил, что достигнуты соответствующие договоренности о выплате долга России. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о возможной реструктуризации долга Венесуэлы до конца 2017 года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также публично поблагодарил жизнь за то что, в мире существует президент России Владимир Путин, лидер страны с развивающейся экономикой.