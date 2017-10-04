ВС России отказался отменять приговор по «болотному делу» вопреки решению ЕСПЧ

Верховный суд России отказался отменять приговор Ярославу Белоусову, осужденному по «болотному делу». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат осужденного Дмитрий Аграновский.

Год назад ЕСПЧ обязал власти России выплатить Белоусову 12,5 тысячи евро компенсации за нарушения его гражданских прав. Европейский суд признал, что Россия нарушила его право на свободу собраний и справедливый суд.

Приговор Белоусову ЕСПЧ признал излишне суровым и рекомендовал пересмотреть его.

Верховный суд РФ с этим не согласился.

В феврале 2014 года Белоусов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Позднее срок наказания был сокращен на три месяца.