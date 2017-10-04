Названы лучшие школы России

Московский центр непрерывного математического образования составил рейтинг из 500 лучших школ России, которые обеспечивают высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях и по математике. Об этом пишет «Учительская газета».

При составлении списка лучших школ учитывались результаты Всероссийской олимпиады школьников по предметам, а также результаты обязательного государственного экзамена (ОГЭ).

Первое место третий год подряд занял Президентский физико-математический лицей №239 из Санкт-Петербурга.

На втором месте Республиканский лицей для одаренных детей из мордовского Саранска. На третьем средняя школа №179 из Москвы.