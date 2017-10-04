В Битцевском парке нашли убитых женщину и мужчину

На территории Битцевского парка на юге Москвы полицейские нашли тело девушки с колото-резаными ранами. Неподалеку было обнаружено расчлененное тело мужчины, сообщает связанный с Life.ru телеграм-канал Mash.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли минувшей ночью за супермаркетом, расположенным вблизи парка.

А рано утром в лесном массиве по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 65 нашли тело женщины с ножевыми ранениями.

По данным столичного главка СК, погибшей женщине было 37 лет. Подробностей о мужчине в главке не сообщили.