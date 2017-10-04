04 октября 2017, 15:59
В Демократической Республике Конго упал Ан-12 с российским экипажем
На борту военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося в Демократической Республике Конго, находились россияне. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Самолет потерпел крушение в Киншасе 30 сентября. Лайнер загорелся вскоре после взлета из аэропорта и рухнул на землю. Все находившиеся на борту 12 человек погибли.
Среди пяти членов экипажа были трое граждан РФ.
Как отметила Захарова, 3 октября Минобороны Демократической Республики Конго сообщило, что «помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян — второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев».
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