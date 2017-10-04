Умара Джабраилова обвинили в хулиганстве за стрельбу в гостинице

Бывшему сенатору от Чечни Умару Джабраилову предъявлено обвинение в хулиганстве из-за стрельбы, которую он устроил в московском отеле Four Seasons. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

«Джабраилову предъявлено обвинение по части 1 статьи 213 УК ПФ - "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Он свою вину признал», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Джабраилов проходит психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна оценить его вменяемость.

После этого ему, как отметил источник, будет предъявлено окончательное обвинение и начата процедура ознакомления с материалами дела.

29 августа Джабраилов был задержан полицией в отеле, где открыл стрельбу в воздух из наградного пистолета.

Сам он выдвинул как минимум три версии применения оружия (1, 2, 3).