Задержан даритель патронов фонду «Подари жизнь»

Полиция задержала жителя столицы, который, предположительно, принес коробки с патронами в офис благотворительного фонда «Подари жизнь». Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемому 38 лет, официально он не работает.

В его квартире на ул. Перовская был обнаружен охотничий карабин Orsis и патроны, аналогичные подброшенным.

Накануне стало известно, что в офис «Подари жизнь» в Москве некий мужчина, представившийся курьером, принес пакет, который просил вручить лично руководителю организации актрисе Чулпан Хаматовой.

В пакете оказались две коробки с 77 патронами калибра .338 Lapua Magnum для снайперских винтовок.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.