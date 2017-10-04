04 октября 2017, 14:47
Задержан даритель патронов фонду «Подари жизнь»
Полиция задержала жителя столицы, который, предположительно, принес коробки с патронами в офис благотворительного фонда «Подари жизнь». Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Подозреваемому 38 лет, официально он не работает.
В его квартире на ул. Перовская был обнаружен охотничий карабин Orsis и патроны, аналогичные подброшенным.
Накануне стало известно, что в офис «Подари жизнь» в Москве некий мужчина, представившийся курьером, принес пакет, который просил вручить лично руководителю организации актрисе Чулпан Хаматовой.
В пакете оказались две коробки с 77 патронами калибра .338 Lapua Magnum для снайперских винтовок.
Расследуется уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.
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