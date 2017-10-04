Путин рассказал о наличии атомной бомбы у КНДР в 2001 году

Лидер РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе рассказал о своей встрече в начале 2000-х годов с Ким Чен Иром, пишет ТАСС.

Президент поделился, что отец нынешнего северокорейского лидера еще тогда ему рассказал о наличии у КНДР атомной бомбы. Он также сообщил, что Северная Корея еще в 2001 году с помощью простых артиллерийских систем могла обстреливать Сеул.

Путин отметил, что десятилетие санкций ничего не изменили, а сейчас у КНДР есть водородная бомба.

На фоне нарастающей конфронтации между США и Северной Кореей, в Пхеньяне пообещали ядерную катастрофу в случае продолжение давления.

Несколькими днями ранее, корейский лидер Ким Чен Ын заявил, что войска страны вправе сбивать стратегические бомбардировщики США в любом месте, а не только в своем воздушном пространстве.