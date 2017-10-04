В КНДР бензин стали продавать только представителям власти

С конца сентября на коммерческих заправках в КНДР запрещено продавать бензин тем, кто не принадлежит к верхушке правительства, армии, спецслужб или Трудовой партии Кореи. Об этом пишет японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источник в Северной Корее.

По его данным, бензин отпускается на заправках лишь нескольким сотням граждан страны.

«Все эти люди имеют номерные знаки, которые начинаются с цифр 727, что является отсылкой к 27 июля — успешной дате в истории Северной Кореи. В этот день в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня, которое положило конец Корейской войне», — говорится в заметке.

По мнению источника издания, ограничения направлены на создание запасов нефтепродуктов, после того, как в сентябре ООН ввела ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР.