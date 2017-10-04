Суд смягчил приговор за нападение на полицейского на митинге 26 марта

Московский городской суд уменьшил на четыре месяца срок заключения фигуранту «дела 26 марта» Андрею Косых, сообщает «Интерфакс».

В августе районный суд приговорил Косых к четырем годам колонии общего режима за применение насилия к полицейским.

Приговор вступил в силу, в ближайшее время осужденный будет направлен в колонию.

По версии следствия, на несанкционированном антикоррупционном митинге Алексея Навального 26 марта Косых «на Пушкинской площади в Москве оказал сопротивление полицейским, ударив одного из них кулаком по голове, а второго — ногой».

Фигурант признал вину.